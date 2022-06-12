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ЗСУ нищать ворога на всіх напрямках фронту, бій за Сєвєродонецьк триває - зведення Генштабу

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 18:27
ілюстративне фото з Facebook Зеленського

На Слов’янському напрямку українські військові відбили спроби ворога атакувати, тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк, росіяни готують наступ на Лиманському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 12 червня

Деталі: На Волинському,  Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін.

На останньому російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує удосконалення інженерного обладнання оборонних позицій в районі населеного пункту Новий Бурлук.

Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки.

Безуспішно вів штурм в напрямку населених пунктів Стариця – Рубіжне.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожі  штурмові дії на напрямках Довгеньке – Мазанівка та Довгеньке – Долина.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Здійснював вогневе ураження позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли українських підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших військ з метою сковування їх дій та недопущення перегрупування.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Дослівно: "Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії".

Теми: війна
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