Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 18:27
иллюстративное фото с Facebook Зеленского

На Славянском направлении украинские военные отразили попытки врага атаковать, продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк, россияне готовят наступление на Лиманском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 12 июня

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

На последнем российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук.

Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.

Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.

ВИДЕО ДНЯ

На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии столкновения.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы украинских подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению.

На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

Дословно: "Украинские защитники наносят потери российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия".

Темы: война
Главное сегодня

видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский

Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла

фотоВозле Керчи заметили грузовики с украинскими номерами

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба

Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России

видеоВласти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:

Все новости...
В России заявили о взрыве в оккупированном Мелитополе и 4 пострадавших
Россияне разбомбили детский лагерь в Харьковской области
Российские войска сконцентрировали усилия на севере Луганщины – Залужный
Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС: она горит
Последние новости
03:15
Amnesty International: Россияне обстреливали Харьков запрещенными боеприпасами
02:31
ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП
01:30
ОК "Юг": На "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей
00:43
Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией
23:57
В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай
23:19
В Сумской области россияне обстреляли две общины
22:53
Посол Украины в Германии рассказал об ожиданиях от визита Шольца в Киев
22:34
Левые опережают блок Макрона на парламентских выборах во Франции: предварительные результаты
22:08
видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский
22:04
Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла
Все новости...