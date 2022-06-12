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ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 18:27
ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба
иллюстративное фото с Facebook Зеленского

На Славянском направлении украинские военные отразили попытки врага атаковать, продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк, россияне готовят наступление на Лиманском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 12 июня

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.

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На последнем российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук.

Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки.

ВИДЕО ДНЯ

Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.

На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций ВСУ вдоль линии столкновения.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы украинских подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению.

На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.

При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.

Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

Дословно: "Украинские защитники наносят потери российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия".

Темы: война
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