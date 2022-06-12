Пляжний волейбол: українки виграли бронзу молодіжного чемпіонату Європи
Неділя, 12 червня 2022, 18:33
Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу (гравці до 22-х років) в Амстердамі (Нідерланди).
Джерело: Укрінформ
Деталі: У матчі за 3-тє місце Хміль і Лазаренко завдали поразки представницям Нідерландів – 21:16, 21:12.
"Золото" континентальної першості у фіналі розіграють волейболістки Іспанії і Данії.
Раніше чоловіча пара Олександр Бойко – Олексій Бублик у плей-офф змагань поступилася суперникам з Бельгії (15:21, 19:21).
ВІДЕО ДНЯ