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Пляжний волейбол: українки виграли бронзу молодіжного чемпіонату Європи

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 18:33
Пляжний волейбол: українки виграли бронзу молодіжного чемпіонату Європи
Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко / cev.eu

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали бронзовими призерками молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу (гравці до 22-х років) в Амстердамі (Нідерланди).

Джерело: Укрінформ

Деталі: У матчі за 3-тє місце Хміль і Лазаренко завдали поразки представницям Нідерландів – 21:16, 21:12.

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"Золото" континентальної першості у фіналі розіграють волейболістки Іспанії і Данії.

Раніше чоловіча пара Олександр Бойко – Олексій Бублик у плей-офф змагань поступилася суперникам з Бельгії (15:21, 19:21).

Теми: спорт
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