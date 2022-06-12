Пляжный волейбол: украинки выиграли бронзу молодежного чемпионата Европы

Украинки Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко стали бронзовыми призерками молодежного чемпионата Европы по пляжному волейболу (игроки до 22-х лет) в Амстердаме (Нидерланды).

Источник: Укринформ

Детали: В матче за 3-е место Хмиль и Лазаренко нанесли поражение представительницам Нидерландов – 21:16, 21:12.

"Золото" континентального первенства в финале разыграют волейболистки Испании и Дании.

Ранее мужская пара Александр Бойко – Алексей Бублик в плей-офф соревнований уступила соперникам из Бельгии (15:21, 19:21).