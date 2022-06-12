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Німеччина зняла всі коронавірусні обмеження на в’їзд

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 19:09
Німеччина зняла всі коронавірусні обмеження на в’їзд
берлін 11 червня. фото: getty images

Із суботи Німеччина скасувала всі запроваджені з початку пандемії коронавірусу обмеження на в’їзд.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Німеччини, пише "Європейська правда".

Зазначається, що відтепер у Німеччину можна подорожувати з будь-якою метою, зокрема туристичною, без довідок про вакцинацію проти коронавірусної хвороби, одужання від неї чи тестів.

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Водночас для прибулих із Китаю, включно з громадянами Німеччини, обмеження на в’їзд продовжать діяти, оскільки китайська влада також відмовилась пом’якшувати свої обмеження.

Також вимога вакцинації, тесту або довідки про одужання від COVID-19 продовжить діяти для країн, де поширюються небезпечні варіанти коронавірусу – але на сьогодні в цьому переліку немає жодної країни.

Обмеження поки скасовані тимчасово, до 31 серпня. Проте влада Німеччини не виключає, що в разі зростання захворюваності їх можуть повернути.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялось, Німеччина готується до осені уможливити четверту дозу вакцини від коронавірусу для усіх охочих.

Теми: Німеччинакоронавірускарантинтуризм
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