Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 19:09
берлин 11 июня. фото: getty images

С субботы Германия упразднила все введенные с начала пандемии коронавируса ограничения на въезд.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Германии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что отныне в Германию можно путешествовать с любыми целями, в частности туристическими, без справок о вакцинации против коронавирусной болезни, выздоровления от нее или тестов.

В то же время для прибывших из Китая, включая граждан Германии, ограничения на въезд продолжат действовать, поскольку китайские власти также отказались смягчать свои ограничения.

Также требование вакцинации, теста или справки о выздоровлении от COVID-19 продолжит действовать для стран, где распространяются опасные варианты коронавируса – но сегодня в этом списке нет ни одной страны.

Ограничения пока отменены временно, до 31 августа. Однако власти Германии не исключают, что в случае роста заболеваемости их могут вернуть.

Как сообщалось, Германия готовится к осени сделать четвертую дозу вакцины от коронавируса доступной для всех желающих.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германиякоронавирускарантинтуризм
Главное сегодня

видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский

Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла

фотоВозле Керчи заметили грузовики с украинскими номерами

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба

Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России

видеоВласти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:

Все новости...
Германия
Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины
Производитель немецких Marder заявил о готовности немедленно передать их Украине
Президент Германии раскритиковал экс-канцлера Шредера за связи с Россией
Последние новости
03:15
Amnesty International: Россияне обстреливали Харьков запрещенными боеприпасами
02:31
ВСУ на юге уничтожили российские танки и БМП
01:30
ОК "Юг": На "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей
00:43
Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией
23:57
В Лисичанске 50 предателей могли передавать РФ информацию о ВСУ – Гайдай
23:19
В Сумской области россияне обстреляли две общины
22:53
Посол Украины в Германии рассказал об ожиданиях от визита Шольца в Киев
22:34
Левые опережают блок Макрона на парламентских выборах во Франции: предварительные результаты
22:08
видеоРоссия может пересечь рубеж в 40 тысяч погибших уже в июне – Зеленский
22:04
Зеленский: В ударе по Тернопольщине не было тактического или стратегического смысла
Все новости...