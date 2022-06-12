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Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 19:09
Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд
берлин 11 июня. фото: getty images

С субботы Германия упразднила все введенные с начала пандемии коронавируса ограничения на въезд.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Германии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что отныне в Германию можно путешествовать с любыми целями, в частности туристическими, без справок о вакцинации против коронавирусной болезни, выздоровления от нее или тестов.

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В то же время для прибывших из Китая, включая граждан Германии, ограничения на въезд продолжат действовать, поскольку китайские власти также отказались смягчать свои ограничения.

Также требование вакцинации, теста или справки о выздоровлении от COVID-19 продолжит действовать для стран, где распространяются опасные варианты коронавируса – но сегодня в этом списке нет ни одной страны.

Ограничения пока отменены временно, до 31 августа. Однако власти Германии не исключают, что в случае роста заболеваемости их могут вернуть.

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Как сообщалось, Германия готовится к осени сделать четвертую дозу вакцины от коронавируса доступной для всех желающих.

Темы: Германиякоронавирускарантинтуризм
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