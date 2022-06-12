Політична криза в Естонії: опозиційна партія погодилась на коаліційні переговори з владою

Рада уповноважених партії Isamaa ("Вітчизна") в суботу ухвалила рішення почати коаліційні переговори з владною Партією реформ і Соціал-демократичною партією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як заявив очільник Isamaa Хелір-Вальдор Сеедер, пріоритетом партії в майбутніх переговорах є досягнення коаліційної угоди, яка б дозволила вирішити проблеми, що найбільше вдарили по естонському суспільству.

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"Під час коаліційних переговорів необхідно досягти згоди з питань освіти естонською мовою, дитячої та сімейної допомоги, стрибкоподібної інфляції, безпеки та енергетики. Isamaa буде наполегливою у цих питаннях, але я налаштований оптимістично і вірю, що ми зможемо знайти необхідні точки дотику", – зазначив він.

Прем’єр-міністерка Естонії й лідерка Партії реформ Кая Каллас висловила вдячність Isamaa і запевнила, що коаліція трьох партій має "достатньо спільних позицій для створення уряду, який проведе Естонію через кризи, буде патріотичним, зміцнить нашу безпеку і дасть людям почуття впевненості в економіці".

"Партія реформ має намір швидко скласти графік коаліційних переговорів, щоб перейти до формування нового уряду", – додала Каллас.

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Своєю чергою очільник Консервативної народної партії Естонії (EKRE) Мартін Гельме заявив, що рішення Isamaa розпочати коаліційні переговори з Партією реформ та Соціал-демократичною партією "закінчиться погано" як для Isamaa, так і для всієї Естонії.

"Мало віриться, що в уряді з двома ультраліберальними глобалістськими партіями вони зможуть відстоювати консервативні сімейні цінності або принципи національної держави. Я жодного разу не бачив згадки про намір приборкати масову імміграцію, запущену урядом реформістів і центристів, і змінити закон про іноземців", – заявив Гельме.

Isamaa ("Вітчизна") - четверта за розміром фракція у Рійгікогу і має 12 місць. З початком політичної кризи і правляча Партія реформ, і Центристська партія паралельно запропонували їм стати коаліційним партнером: реформісти - разом з соціал-демократами, центристи - з правими EKRE, утворивши таку ж коаліцію, як за попереднього уряду Юрі Ратаса.

Нагадаємо, у п'ятницю 3 червня Кая Каллас запропонувала президенту Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії та ініціювала перемовини про нову коаліцію. За її словами, "останньою краплею" стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову.

Правляча коаліція реформістів та центристів працювала з кінця січня 2021 року. Кожна партія мала в уряді по сім портфелів. Перші натяки на можливий розпад коаліції з’явилися в середині травня - коли центристи всупереч позиції партнерів внесли до парламенту законопроєкт про підвищення соцвиплат на дітей, а опозиція підтримала його.

Детальніше на цю тему - у статті: Позбутися друзів Росії та зберегти уряд: як Естонія долає політичну кризу.