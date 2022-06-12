Политический кризис в Эстонии: оппозиционная партия согласилась на коалиционные переговоры с властью

Совет уполномоченных партии Isamaa ("Отечество") в субботу принял решение начать коалиционные переговоры с правящей Партией реформ и Социал-демократической партией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как заявил глава Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер, приоритетом партии в будущих переговорах является достижение коалиционного соглашения, которое бы позволило решить наиболее ударившие проблемы по эстонскому обществу.

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"Во время коалиционных переговоров необходимо достичь согласия по вопросам образования на эстонском языке, детской и семейной помощи, скачкообразной инфляции, безопасности и энергетики. Isamaa будет настойчивой в этих вопросах, но я настроен оптимистично и верю, что мы сможем найти необходимые точки соприкосновения", – отметил он.

Премьер-министр Эстонии и лидер Партии реформ Кая Каллас выразила благодарность Isamaa и заверила, что коалиция трех партий имеет "достаточно общих позиций для создания правительства, которое проведет Эстонию через кризисы, будет патриотичным, укрепит нашу безопасность и даст людям чувство уверенности в экономике. ".

"Партия реформ намерена быстро составить график коалиционных переговоров, чтобы перейти к формированию нового правительства", – добавила Каллас.

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В свою очередь глава Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме заявил, что решение Isamaa начать коалиционные переговоры с Партией реформ и Социал-демократической партией "завершится плохо" как для Isamaa, так и для всей Эстонии.

"Мало верится, что в правительстве с двумя ультралиберальными глобалистскими партиями они смогут отстаивать консервативные семейные ценности или принципы национального государства. Я ни разу не видел упоминания о намерении обуздать массовую иммиграцию, запущенную правительством реформистов и центристов, и изменить закон об иностранцах", – заявил Хельме.

Isamaa ("Отечество") – четвертая по размеру фракция в Рийгикогу и имеет 12 мест. С началом политического кризиса и правящая Партия реформ, и Центристская партия параллельно предложили им стать коалиционным партнером: реформисты – вместе с социал-демократами, центристы – с правыми EKRE, образовав такую ​​же коалицию, как при правительстве Юри Ратаса.

Напомним, в пятницу 3 июня Кая Каллас предложила президенту Алару Карису отозвать всех семерых министров от Центристской партии и инициировала переговоры о новой коалиции. По её словам, "последней каплей" стало то, что коалиционные партнеры не поддержали в парламенте предварительно согласованный проект о переводе начального образования на эстонский язык.

Правительство Каи Каллас – правящая коалиция реформистов и центристов – работает с конца января 2021 года. Каждая партия имела в нем по семь портфелей. Первые намеки на возможный распад коалиции появились в середине мая – когда центристы вопреки позиции партнеров внесли в парламент законопроект о повышении соцвыплат на детей, а оппозиция поддержала его.

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