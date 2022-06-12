У Росії заявили про вибух в окупованому Мелітополі й 4 постраждалих

В окупованому Мелітополі Запорізької області біля будівлі так званого "МВС" пролунав вибух.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на "заступника голови управління МВС" Олексія Селіванова, мелітопольське видання "РІА Мелітополь", мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Facebook

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Деталі: За заявою окупантів, внаслідок вибуху постраждали четверо мирних жителів. Там стверджують, що всі "співробітники поліції та військовослужбовці" залишилися живими.

"Вибуховий пристрій був поміщений у сміттєвий бак біля приміщення ГУ МВС", - повідомив Селіванов.

За словами члена "головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимира Рогова, потужність вибухового пристрою склала 700-800 грам у тротиловому еквіваленті.

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фото РІА Мелітополь

Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", вибух стався між вул. Кірова, 38 та танком.

фото РІА Мелітополь

"Зараз оточено територію пенсійного фонду до танка та вул. Крупської БТРами та військовими КАМАЗами. Перевіряють машини та обшукують людей підозрілих", - повідомляє видання.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи вибух, заявив, що це росіяни "один одного підривають".

Пряма мова Федорова: "Якщо це запитання щодо вибуху, який відбувся 20 хвилин тому в місті Мелітополі, то мені нічого не відомо, це треба питати у рашистів, які один одного підривають і, звичайно, будуть звинувачувати в цьому ЗСУ. Але ми чітко розуміємо, що це їх тактика, їх методика".