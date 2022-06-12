Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про вибух в окупованому Мелітополі й 4 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 21:14
У Росії заявили про вибух в окупованому Мелітополі й 4 постраждалих
фото РІА Мелітополь

В окупованому Мелітополі Запорізької області біля будівлі так званого "МВС" пролунав вибух.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на "заступника голови управління МВС" Олексія Селіванова, мелітопольське видання "РІА Мелітополь", мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Facebook

Реклама:

Деталі: За заявою окупантів, внаслідок вибуху постраждали четверо мирних жителів. Там стверджують, що всі "співробітники поліції та військовослужбовці" залишилися живими.

"Вибуховий пристрій був поміщений у сміттєвий бак біля приміщення ГУ МВС", - повідомив Селіванов.

За словами члена "головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимира Рогова, потужність вибухового пристрою склала 700-800 грам у тротиловому еквіваленті.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото РІА Мелітополь

Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", вибух стався між вул. Кірова, 38 та танком.

 
фото РІА Мелітополь

"Зараз оточено територію пенсійного фонду до танка та вул. Крупської БТРами та військовими КАМАЗами. Перевіряють машини та обшукують людей підозрілих", - повідомляє видання.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи вибух, заявив, що це росіяни "один одного підривають".

Пряма мова Федорова: "Якщо це запитання щодо вибуху, який відбувся 20 хвилин тому в місті Мелітополі, то мені нічого не відомо, це треба питати у рашистів, які один одного підривають і, звичайно, будуть звинувачувати в цьому ЗСУ. Але ми чітко розуміємо, що це їх тактика, їх методика".

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: