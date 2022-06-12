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У Росії заявили про вибух в окупованому Мелітополі й 4 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 21:14
фото РІА Мелітополь

В окупованому Мелітополі Запорізької області біля будівлі так званого "МВС" пролунав вибух.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на "заступника голови управління МВС" Олексія Селіванова, мелітопольське видання "РІА Мелітополь", мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Facebook

Деталі: За заявою окупантів, внаслідок вибуху постраждали четверо мирних жителів. Там стверджують, що всі "співробітники поліції та військовослужбовці" залишилися живими.

"Вибуховий пристрій був поміщений у сміттєвий бак біля приміщення ГУ МВС", - повідомив Селіванов.

За словами члена "головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимира Рогова, потужність вибухового пристрою склала 700-800 грам у тротиловому еквіваленті.

 
фото РІА Мелітополь

Як пише місцеве видання "РІА Мелітополь", вибух стався між вул. Кірова, 38 та танком.

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фото РІА Мелітополь

"Зараз оточено територію пенсійного фонду до танка та вул. Крупської БТРами та військовими КАМАЗами. Перевіряють машини та обшукують людей підозрілих", - повідомляє видання.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров, коментуючи вибух, заявив, що це росіяни "один одного підривають".

Пряма мова Федорова: "Якщо це запитання щодо вибуху, який відбувся 20 хвилин тому в місті Мелітополі, то мені нічого не відомо, це треба питати у рашистів, які один одного підривають і, звичайно, будуть звинувачувати в цьому ЗСУ. Але ми чітко розуміємо, що це їх тактика, їх методика".

Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціявибух
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