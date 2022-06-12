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В России заявили о взрыве в оккупированном Мелитополе и 4 пострадавших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 21:14
фото РИА Мелитополь

В оккупированном Мелитополе Запорожской области около здания так называемого "МВД" прогремел взрыв.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на "замглавы управления МВД" Алексея Селиванова, мелитопольское издание "РИА Мелитополь", мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире Facebook

Детали: По заявлению оккупантов, в результате взрыва пострадали четверо мирных жителей. Там утверждают, что все "сотрудники полиции и военнослужащие" остались живы.

"Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД", — сообщил Селиванов.

По словам члена "главного совета военно-гражданской администрации региона" Владимира Рогова, мощность взорвавшегося устройства составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте.

 
фото РИА Мелитополь

Как пишет местное издание "РИА Мелитополь", взрыв произошел между ул. Кирова, 38 и танком.

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фото РИА Мелитополь

"Сейчас оцеплена территория пенсионного фонда до танка и ул. Крупской БТРами и военными КАМАЗами. Проверяют машины и обыскивают людей подозрительных", - сообщает издание.

Позже мэр Мелитополя Иван Федоров, комментируя взрыв, заявил, что это россияне "друг друг друга подрывают".

Прямая речь Федорова: "Если это вопрос о взрыве, который произошел 20 минут назад в городе Мелитополе, то мне ничего не известно, это нужно спрашивать у рашистов, которые подрывают друг друга и, конечно, будут обвинять в этом ВСУ. Но мы четко понимаем, что это их тактика, их методика".

Темы: МелитопольЗапорожская областьоккупациявзрыв
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