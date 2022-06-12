Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині

Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.

Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.

Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.

фото: харківська обласна прокуратура

фото: харківська обласна прокуратура

фото: харківська обласна прокуратура