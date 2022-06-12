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Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 20:07
фото: харківська обласна прокуратура

Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.

Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів. 

Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.

 
фото: харківська обласна прокуратура
 
фото: харківська обласна прокуратура
 
фото: харківська обласна прокуратура

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Теми: Харківська областьобстрілдіти
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