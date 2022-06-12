Росіяни розбомбили дитячий табір на Харківщині
Неділя, 12 червня 2022, 20:07
Уночі 12 червня російські війська обстріляли корпуси оздоровчого табору в Чугуївському районі Харківської області.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси дитячого табору.
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Слідчі прокурори відкрили провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
На світлинах, які поширили в прокуратурі, видно вирву від бомби завгибшки кілька метрів.
Шибки та двері з корпусів повністю вилетіли.
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