Россияне разбомбили детский лагерь в Харьковской области
Воскресенье, 12 июня 2022, 20:07
Ночью 12 июня российские войска обстреляли корпуса оздоровительного лагеря в Чугуевском районе Харьковской области.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: В результате вражеских обстрелов повреждены три корпуса детского лагеря.
Следователи открыли производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
На фотографиях, которые распространили в прокуратуре, видна воронка от бомбы глубиной несколько метров.
Стекла и двери из корпусов полностью вылетели.
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