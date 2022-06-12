Россияне разбомбили детский лагерь в Харьковской области

Ночью 12 июня российские войска обстреляли корпуса оздоровительного лагеря в Чугуевском районе Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате вражеских обстрелов повреждены три корпуса детского лагеря.

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Следователи открыли производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

На фотографиях, которые распространили в прокуратуре, видна воронка от бомбы глубиной несколько метров.

Стекла и двери из корпусов полностью вылетели.

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фото: харьковская областная прокуратура

фото: харьковская областная прокуратура