Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС: вона горить
Неділя, 12 червня 2022, 20:20
Російські окупанти завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області, внаслідок чого почалася пожежа.
Джерело: місцеве видання "Новости Донбасса"
Деталі: Унаслідок ворожої атаки зруйновано адміністративна будівля. На території електростанції сильна пожежа.
Територію Вуглегірської ТЕС контролюють підрозділи Збройних сил України. Проте в місті Світлодарськ перебувають окупанти. За ТЕС тривають запеклі бої.
Вуглегірська ТЕС є найбільшою в Україні.