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Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС: вона горить

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 20:20
фото: новости донбасса

Російські окупанти завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області, внаслідок чого почалася пожежа.

Джерело: місцеве видання "Новости Донбасса"

Деталі: Унаслідок ворожої атаки зруйновано адміністративна будівля. На території електростанції сильна пожежа.

Територію Вуглегірської ТЕС контролюють підрозділи Збройних сил України. Проте в місті Світлодарськ перебувають окупанти. За ТЕС тривають запеклі бої.

Вуглегірська ТЕС є найбільшою в Україні.

Теми: електроенергіяДонбасДонецька областьобстріл
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