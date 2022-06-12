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Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС: вона горить

Денис КарловськийНеділя, 12 червня 2022, 20:20
Окупанти завдали удару по Вуглегірській ТЕС: вона горить
фото: новости донбасса

Російські окупанти завдали артилерійського удару по території Вуглегірської теплоелектростанції в Донецькій області, внаслідок чого почалася пожежа.

Джерело: місцеве видання "Новости Донбасса"

Деталі: Унаслідок ворожої атаки зруйновано адміністративна будівля. На території електростанції сильна пожежа.

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Територію Вуглегірської ТЕС контролюють підрозділи Збройних сил України. Проте в місті Світлодарськ перебувають окупанти. За ТЕС тривають запеклі бої.

Вуглегірська ТЕС є найбільшою в Україні.

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Теми: електроенергіяДонбасДонецька областьобстріл
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