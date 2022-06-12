Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС: она горит

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой области, в результате чего начался пожар.

Источник: местное издание "Новости Донбасса"

Детали: В результате вражеской атаки разрушено административное здание. На территории электростанции сильный пожар.

Территорию Углегорской ТЭС контролируют подразделения Вооруженных Сил Украины. Однако в городе Светлодарск находятся оккупанты. За ТЭС продолжаются ожесточенные бои.

Углегорская ТЭС является самой большой в Украине.