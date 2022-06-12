Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС: она горит
Воскресенье, 12 июня 2022, 20:20
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой области, в результате чего начался пожар.
Источник: местное издание "Новости Донбасса"
Детали: В результате вражеской атаки разрушено административное здание. На территории электростанции сильный пожар.
Территорию Углегорской ТЭС контролируют подразделения Вооруженных Сил Украины. Однако в городе Светлодарск находятся оккупанты. За ТЭС продолжаются ожесточенные бои.
Углегорская ТЭС является самой большой в Украине.