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Ердоган поговорить із Зеленським і Путіним про "зерновий коридор"

"Європейська правда"Неділя, 12 червня 2022, 20:26

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю анонсував переговори з українським і російським лідерами щодо організації експорту зерна з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.

"Минулого вечора в нас були переговори з певними зацікавленими особами. Наступного тижня ми проведемо переговори з Путіним і Зеленським і обговоримо подальші кроки", – заявив Ердоган.

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Він додав, що Туреччина готова посприяти у відкритті "зернового коридору" з України.

"У нас серйозної проблеми немає, на наших складах є п’ять мільйон тонн пшениці. Попри це, ми б хотіли збільшити її обсяги… Ми будемо залучені до роботи, як-от експорту товарів, не лише для себе, а й для третіх країн", – додав турецький президент.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар розповів, що вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом у Севастополь, звідти вивозить суднами в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як "російське".

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Як відомо, Україна разом з партнерами також обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров за підсумками переговорів у Туреччині в середу заявив, що РФ готова пропускати судна з зерном із українських портів, перекладаючи провину за блокаду на Україну, а також переконував, що роль українського врожаю у глобальній продовольчій безпеці перебільшена.

Раніше міністр закордонних справ України закликав світ не вірити запевненням Росії про те, що потенційними коридорами не скористаються для нападу на українські прибережні міста.

Читайте також: Турецький виклик: як Україні реагувати на нове зближення Анкари та Москви.

Теми: ЕрдоганПутінЗеленський
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