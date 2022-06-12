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Эрдоган поговорит с Зеленским и Путиным о "зерновом коридоре"

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 20:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье анонсировал переговоры с украинским и российским лидерами по организации экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

"В минувший вечер у нас были переговоры с определенными заинтересованными лицами. На следующей неделе мы проведем переговоры с Путиным и Зеленским и обсудим дальнейшие шаги", – заявил Эрдоган.

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Он добавил, что Турция готова помочь в открытии "зернового коридора" из Украины.

"У нас серьезной проблемы нет, на наших складах есть пять миллионов тонн пшеницы. Несмотря на это, мы бы хотели увеличить ее объемы… Мы будем привлечены к работе, например, экспорту товаров, не только для себя, но и для третьих стран", – добавил турецкий президент.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что украденное украинское зерно Россия завозит автотранспортом в Севастополь, оттуда вывозит судами в российские порты, после чего оно уже идет по поддельным документам как "российское".

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Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что РФ готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России в том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.

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Темы: ЭрдоганПутинЗеленский
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