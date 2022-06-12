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Донеччина: росіяни вбили мирного жителя, ще трьох поранили

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 20:37
Донеччина: росіяни вбили мирного жителя, ще трьох поранили
графіка з Telegram Кириленка

У неділю внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинув один мирний мешканець, ще троє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, Донецька ОДА

Дослівно: "За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох".

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Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Донецька облдержадміністрація також повідомляє, що у неділю окупанти пошкодили 39 будинків у невеличкому селі Миколаївка. Зазначається, що в цьому населеному пункті постраждав кожен третій будинок.

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Два будинки знищені повністю, 22 залишилися без дахів, у решті – вибиті вікна й двері, тріснули стіни.

Теми: Донецька областьвійна
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