Донеччина: росіяни вбили мирного жителя, ще трьох поранили
Неділя, 12 червня 2022, 20:37
У неділю внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинув один мирний мешканець, ще троє дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, Донецька ОДА
Дослівно: "За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох".
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Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Донецька облдержадміністрація також повідомляє, що у неділю окупанти пошкодили 39 будинків у невеличкому селі Миколаївка. Зазначається, що в цьому населеному пункті постраждав кожен третій будинок.
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Два будинки знищені повністю, 22 залишилися без дахів, у решті – вибиті вікна й двері, тріснули стіни.