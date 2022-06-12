Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донецкая область: россияне убили мирного жителя, еще троих ранили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 20:37
Донецкая область: россияне убили мирного жителя, еще троих ранили
графика из Telegram Кириленко

В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Донецкая ОГА

Дословно: "За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих".

Реклама:

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Донецкая облгосадминистрация также сообщает, что в воскресенье оккупанты повредили 39 домов в небольшом селе Николаевка. В этом населенном пункте пострадал каждый третий дом.

ВИДЕО ДНЯ

Два дома полностью уничтожены, 22 остались без крыш, в остальных – выбиты окна и двери, треснули стены.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
В Донецкой области россияне разрушили дом, убили мужчину и ранили еще 5 человек
"Совы" и Shadow уничтожили антидроновий расчет россиян беспилотником-камикадзе
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: