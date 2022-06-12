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Донецкая область: россияне убили мирного жителя, еще троих ранили

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 20:37
графика из Telegram Кириленко

В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Донецкая ОГА

Дословно: "За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Донецкая облгосадминистрация также сообщает, что в воскресенье оккупанты повредили 39 домов в небольшом селе Николаевка. В этом населенном пункте пострадал каждый третий дом.

Два дома полностью уничтожены, 22 остались без крыш, в остальных – выбиты окна и двери, треснули стены.

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Темы: Донецкая областьвойна
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