Донецкая область: россияне убили мирного жителя, еще троих ранили
Воскресенье, 12 июня 2022, 20:37
В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, Донецкая ОГА
Дословно: "За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих".
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Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Донецкая облгосадминистрация также сообщает, что в воскресенье оккупанты повредили 39 домов в небольшом селе Николаевка. В этом населенном пункте пострадал каждый третий дом.
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Два дома полностью уничтожены, 22 остались без крыш, в остальных – выбиты окна и двери, треснули стены.