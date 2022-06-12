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Понад 50 людей затримали у метро Москви, нібито через підготовку акції – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 12 червня 2022, 21:32
один із затриманих у Москві 12 червня Дмитро Коваль, фото ОВД-Інфо

Понад п'ятдесят людей було затримано у неділю в московському метро у зв'язку з акцією проти війни в Україні, яка нібито планувалася в Москві 12 червня.

Джерело: російська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисний проект "ОВД-Інфо" та кілька протестних телеграм-каналів

Деталі: Серед затриманих – політичні активісти, журналісти, а також громадяни, які раніше були помічені на акціях протесту проти російської збройної агресії щодо України.

Наголошується, що поліція вираховувала людей за допомогою системи розпізнавання осіб. Від більшості з затриманих вимагали підписати вручене їм "попередження про неприпустимість протиправних дій", після чого відпускали, проте деяких із затриманих протримали у відділах поліції по чотири-п'ять годин, фотографуючи та вимагаючи надати відбитки пальців.

За даними "ОВД-Інфо", масові затримання москвичів пов'язані з інформацією, поширеною в різних телеграм-каналах, про акцію протесту проти війни в Україні, яка нібито мала відбутися в центрі столиці РФ 12 червня – у День Росії. Звідки з'явилася така інформація, не повідомлялося.

В результаті у Москві жодної великої акції не відбулося. Кілька людей провели лише поодинокі пікети, які відбуваються у столиці РФ майже щодня.

Так, на Тверській площі затримали пікетувальника Дмитра Коваля, який стояв із плакатом "Свободу політв'язням! Своя думка не злочин", а на Великому Москворецькому мосту – активістку Тетяну Ломакіну, яка провела одиночний пікет проти війни в Україні. Повідомляється, що на Ломакіну склали адміністративний протокол щодо дискредитації дій російської армії.

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Також у Москві на Пушкінській площі затримали Івана Романова, який заспівав у мікрофон вуличного музиканта українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Про це ОВД-Інфо повідомив сам затриманий.

Декілька пікетувальників були також затримані в Санкт-Петербурзі. Зокрема біля Гостиного двору затримали активіста Олексія Абдулліна, який стояв з антивоєнним плакатом. Його також звинувачують за статтею про дискредитацію збройних сил РФ.

Теми: Росіяакціївійна
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