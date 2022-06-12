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Более 50 человек задержали в метро Москвы, якобы из-за подготовки акции – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 21:32
Более 50 человек задержали в метро Москвы, якобы из-за подготовки акции – СМИ
один из задержанных в Москве 12 июня Дмитрий Коваль, фото ОВД-Инфо

Свыше пятидесяти человек были задержаны в воскресенье в московском метро в связи с акцией против войны в Украине, которая якобы планировалась в Москве 12 июня.

Источник: российская служба Радио Свобода со ссылкой на правозащитный проект "ОВД-Инфо" и несколько протестных телеграм-каналов

Детали: Среди задержанных – политические активисты, журналисты, а также просто граждане, которые ранее были замечены на акциях протеста против российской вооружённой агрессии в отношении Украины.

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Отмечается, что полиция вычисляла людей с помощью системы распознавания лиц. От большинства из задержанных требовали подписать вручённое им "предупреждение о недопустимости противоправных действий", после чего отпускали, однако некоторых из задержанных продержали в отделах полиции по четыре-пять часов, фотографируя и требуя предоставить отпечатки пальцев.

По данным "ОВД-Инфо", массовые задержания москвичей связаны с информацией, распространённой в различных телеграм-каналах, об акции протеста против войны в Украине, которая якобы должна была пройти в центре столицы РФ 12 июня – в День России. Откуда появилась такая информация, не сообщалось.

В результате в Москве никакой крупной акции не состоялось. Несколько человек провели лишь одиночные пикеты, которые проходят в столице РФ почти ежедневно.

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Так, на Тверской площади задержали пикетчика Дмитрия Коваля, который стоял с плакатом "Свободу политзаключенным! Своё мнение не преступление", а на Большом Москворецком мосту – активистку Татьяну Ломакину, которая провела одиночный пикет против войны в Украине. Сообщается, что на Ломакину составили административный протокол о дискредитации действий российской армии.

Также в Москве на Пушкинской площади задержали Ивана Романова, который спел в микрофон уличного музыканта украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина". Об этом ОВД-Инфо сообщил сам задержанный.

Несколько пикетчиков были также задержаны в Санкт-Петербурге. В частности, возле Гостиного двора задержали активиста Алексея Абдуллина, который стоял с антивоенным плакатом. В итоге ему тоже вменили статью о дискредитации вооружённых сил РФ.

Темы: Росcияакциивойна
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