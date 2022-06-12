Посол України в Німеччині розповів про очікування від візиту Шольца до Києва

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мельник розповів в інтерв’ю Spiegel.

"Сподіваємось, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав посол.

Він наголосив, що Україна потребує важкого озброєння, як-от гаубиць Panzerhaubitze 2000 і зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

"Самі анонси (постачання зброї) не допоможуть нам у війні проти загарбників, саме тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, особливо оскільки обіцянки були дані місяці тому", – додав Мельник.

Посол також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єром Італії Маріо Драгі (які теж мають вирушити до Києва) нададуть сигнал того, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це б підняло бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одностайно підтримує вільну Україну", – підсумував він.

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У неділю видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче приїхати до Києва разом із лідерами Франції та Італії.

Цю ж інформацію підтверджують джерела Spiegel у німецькому й українському урядах.

Раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Німеччина має намір доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня.

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