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Посол Украины в Германии рассказал об ожиданиях от визита Шольца в Киев

"Европейская правда"Воскресенье, 12 июня 2022, 22:53

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от предстоящего визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев выполнения обещаний по поводу поставок оружия и вступления Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мельник рассказал в интервью Spiegel.

"Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержится обещаний Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС", – сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таких как гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Сами анонсы (поставок оружия) не помогут нам в войне против захватчиков, поэтому мы ждем от канцлера конкретных дат прибытия оружия, особенно поскольку обещания были даны месяцы назад", - добавил Мельник.

Посол также надеется, что Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги (которые тоже должны отправиться в Киев) предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

"Это бы подняло боевой дух украинцев и четко показало России, что ЕС единогласно поддерживает свободную Украину", – подытожил он.

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В воскресенье издание Bild сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет приехать в Киев вместе с лидерами Франции и Италии.

Эту же информацию подтверждают источники Spiegel в германском и украинском правительствах.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Германия намерена доставить в Украину гаубицы Panzerhaubitze 2000 около 22 июня.

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Темы: ГерманияШольцКиев
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