Зеленський: Назабаром запрацює безмитний режим з Британією
Понеділок, 13 червня 2022, 00:43
Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною.
Джерело: президент Володимир Зеленський
Пряма мова: "Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.
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Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією".
Деталі: Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.