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Зеленський: Назабаром запрацює безмитний режим з Британією

Понеділок, 13 червня 2022, 00:43
ФОТО: GETTY

Незабаром запрацює безмитний режим між Британією та Україною.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова: "Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на усі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита.

Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією".  

Деталі: Також Україна очікує лібералізації торгівлі від Австралії.

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