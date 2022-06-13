Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией
Понедельник, 13 июня 2022, 00:43
В скором времени заработает беспошлинный режим между Британией и Украиной.
Источник: президент Владимир Зеленский
Прямая речь: "Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины.
Такой же режим в ближайшее время заработает с Британией" .
Детали: Также Украина ожидает либерализации торговли от Австралии.
ВИДЕО ДНЯ