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Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией

Понедельник, 13 июня 2022, 00:43
Зеленский: Скоро заработает беспошлинный режим с Британией
ФОТО: GETTY

В скором времени заработает беспошлинный режим между Британией и Украиной.

Источник: президент Владимир Зеленский

Прямая речь: "Продолжим работу по облегчению доступа украинских товаров на все важные рынки мира. Уже отменены пошлины в торговле с Европейским Союзом. Соединенные Штаты Америки уже применяют беспошлинный режим для украинской стали. Канада отменила пошлины.

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Такой же режим в ближайшее время заработает с Британией" .

Детали: Также Украина ожидает либерализации торговли от Австралии.

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