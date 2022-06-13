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ОК “Південь”: На “Дні Росії” на Херсонщині охоронців було більше, ніж глядачів

Анастасія КалатурПонеділок, 13 червня 2022, 01:30

Жителі Херсонщини проігнорували святкування "Дня Росії" - на "недосвяті" охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Жителі Херсонщини проігнорували святкування дня росії, навіть незважаючи на спроби підкупу продуктовими наборами. У своїх звичаях рашисти привезли заангажовану публіку, якою намагалися створити ілюзію народного гуляння і підтримки для пропагандистських ЗМІ. Але старання були марні – на їх недо-святі охоронців зі зброєю було більше, ніж глядачів".

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Деталі: Зазначається,  що херсонці вмикали на вулицях гімн України, розвішували жовто-сині стрічки, мотиваційні листівки і наносили всюди патріотичні графіті.

Нагадаємо: ЗСУ на Херсонщині також зробили подарунок окупантам до так званого "свята" дня росії — феєрверк: українська артилерія влучно поцілила у склад боєприпасів, що детонував до ранку.

Теми: війнаРосіяХерсон
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