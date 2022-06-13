ОК "Юг": На "Дне России" в Херсонской области охранников было больше, чем зрителей

Жители Херсонщины проигнорировали празднование "Дня России" - на "недопразднике" охранников с оружием было больше, чем зрителей.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Жители Херсонщины проигнорировали празднование дня россии, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. В своих обычаях рашисты привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны – на их недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей".

Детали: Отмечается, что херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные листовки и повсюду наносили патриотические граффити.

Напомним: ВСУ в Херсонской области также сделали подарок оккупантам к так называемому "празднику" дню России - фейерверк: украинская артиллерия метко попала в склад боеприпасов, который детонировал до утра.