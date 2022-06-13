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Amnesty International: Росіяни обстрілювали Харків забороненими боєприпасами

Понеділок, 13 червня 2022, 03:15
ФОТО: GETTY

Організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

Джерело: Amnesty International

Деталі: У різних районах Харкова Amnesty International  виявила   уламки касетних боєприпасів 9Н210/9Н235. Дослідники також виявили множинні удари, зокрема виразні сколи на землі, що відповідають очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9Н210/9Н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих внаслідок обстрілу касетними боэприпасами.

Довідково. Касетні боєприпаси являють собою контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони  розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі і, таким чином, фактично перетворюється на наземні міни.

Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

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