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Amnesty International: Россияне обстреливали Харьков запрещенными боеприпасами

Понедельник, 13 июня 2022, 03:15
ФОТО: GETTY

Организация Amnesty International зафиксировала, что россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами.

Источник: Amnesty International

Детали: В разных районах Харькова Amnesty International обнаружила обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Исследователи также обнаружили множественные удары, в частности, выразительные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боэприпасами.

Справка. Кассетные боеприпасы представляют собой контейнер, содержащий десятки суббоеприпасов. Они разбрасываются на заданной высоте над землей. Высокий процент суббоеприпасов не взрывается при ударе и таким образом фактически превращается в наземные мины.

Применение (а также производство, накопление, продажа или передача) кассетных боеприпасов запрещено международным правом.

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