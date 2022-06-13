Amnesty International: Россияне обстреливали Харьков запрещенными боеприпасами

Организация Amnesty International зафиксировала, что россияне обстреливали Харьков запрещенными кассетными боеприпасами.

Источник: Amnesty International

Детали: В разных районах Харькова Amnesty International обнаружила обломки кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235. Исследователи также обнаружили множественные удары, в частности, выразительные сколы на земле, соответствующие ожидаемым следам от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235.

Врачи двух харьковских больниц показали исследователям Amnesty International гранулы, которые они изъяли из пострадавших в результате обстрела кассетными боэприпасами.

Справка. Кассетные боеприпасы представляют собой контейнер, содержащий десятки суббоеприпасов. Они разбрасываются на заданной высоте над землей. Высокий процент суббоеприпасов не взрывается при ударе и таким образом фактически превращается в наземные мины.

Применение (а также производство, накопление, продажа или передача) кассетных боеприпасов запрещено международным правом.