ISW: Росіяни просуваються до Слов'янська, у них є прогрес
Понеділок, 13 червня 2022, 04:00
Російські війська намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська і досягли певного прогресу.
Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)
Деталі: Як зазначається, росіяни, ймовірно, намагалися відтіснити українські сили від лінії фронту на північному сході Харківщини та 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові та навколо нього.
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Російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста, ймовірно, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєверодонецька.
Як пишуть аналітики ISW, на півдні Україні росіяни зосередилися на обороні.