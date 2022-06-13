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ISW: Росіяни просуваються до Слов'янська, у них є прогрес

Анастасія КалатурПонеділок, 13 червня 2022, 04:00
ISW: Росіяни просуваються до Слов'янська, у них є прогрес
ФОТО: GETTY

Російські війська намагаються  просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська і досягли певного прогресу.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як зазначається, росіяни, ймовірно, намагалися відтіснити українські сили від ​​лінії фронту на північному сході Харківщини та 12 червня обстріляли українські позиції в Харкові та навколо нього.

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Російські сили продовжували наземні штурми в Сєвєродонецьку і підірвали мости з міста, ймовірно, намагаючись перерізати українські наземні шляхи сполучення з Бахмута до Лисичанська та Сєверодонецька.

Як пишуть аналітики ISW, на півдні Україні росіяни зосередилися на обороні.

Теми: війнаРосія
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