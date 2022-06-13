Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россияне продвигаются к Славянску, у них есть прогресс

Анастасия КалатурПонедельник, 13 июня 2022, 04:00
ISW: Россияне продвигаются к Славянску, у них есть прогресс
ФОТО: GETTY

Российские войска пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска и достигли определенного прогресса.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как говорится, россияне, вероятно, пытались оттеснить украинские силы от линии фронта на северо-востоке Харьковщины и 12 июня обстреляли украинские позиции в Харькове и вокруг него.

Реклама:

Российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города, вероятно, пытаясь перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

Как пишут аналитики ISW, на юге Украины россияне сосредоточились на обороне.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: