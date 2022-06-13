ISW: Россияне продвигаются к Славянску, у них есть прогресс

Российские войска пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска и достигли определенного прогресса.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Как говорится, россияне, вероятно, пытались оттеснить украинские силы от линии фронта на северо-востоке Харьковщины и 12 июня обстреляли украинские позиции в Харькове и вокруг него.

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Российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города, вероятно, пытаясь перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

Как пишут аналитики ISW, на юге Украины россияне сосредоточились на обороне.