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Дослідження: Глобальний ядерний арсенал зросте вперше з часів холодної війни

Анастасія КалатурПонеділок, 13 червня 2022, 04:44
"Ні ядерній зброї". ФОТО: getty

Глобальний ядерний арсенал збільшиться найближчими роками вперше з часів холодної війни.

Джерело: дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), DW  та Reuters

Деталі: Вторгнення Росії в Україну посилило  напруженість між дев'ятьма ядерними державами світу. Це Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея. Усі ці держави  нарощують або модернізують свої арсенали. Вілфред Ван, директор програми SIPRI щодо зброї масового знищення, назвав цей процес " дуже тривожною тенденцією".

SIPRI заявила, що глобальна кількість ядерних боєголовок скоротилася до 12 705 у січні 2022 року з 13 080 у січні 2021 року. Зменшення пояснюється не роззброєнням, а зняттям із озброєння Сполученими Штатами та Росією застарілих систем, що було заплановано ще кілька років тому. Число ж активних боєголовок за рік практично не змінилося.

Нагадаємо:

  • Україна вже має без’ядерний статус, добровільно утилізувавши весь свій ядерний боєзапас відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року. За ним Україні гарантували недоторканність її кордонів та суверенітету. Серед гарантів була також і Російська Федерація.
  • На Росію та США зараз сукупно припадає понад 90% світового ядерного арсеналу.

Теми: ядерна зброя
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