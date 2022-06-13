Исследование: Глобальный ядерный арсенал вырастет впервые со времен холодной войны

Глобальный ядерный арсенал увеличится в ближайшие годы впервые со времен холодной войны.

Источник: исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), DW и Reuters

Детали: Вторжение России в Украину усилило напряженность между девятью ядерными державами мира. Это Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея. Все эти государства наращивают или модернизируют свои арсеналы. Уилфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения, назвал этот процесс "очень тревожной тенденцией".

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SIPRI заявила, что глобальное количество ядерных боеголовок сократилось до 12705 в январе 2022 года с 13080 в январе 2021 года. Уменьшение объясняется не разоружением, а снятием с вооружения Соединенными Штатами и Россией устаревших систем, которое было запланировано еще несколько лет назад. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось.

Напомним:

Украина уже имеет безъядерный статус, добровольно утилизировав весь свой ядерный боезапас в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года. За ним Украине гарантировали неприкосновенность границ и суверенитета. Среди гарантов была также и Российская Федерация.

На Россию и США в настоящее время приходится более 90% мирового ядерного арсенала.