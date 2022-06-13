Исследование: Глобальный ядерный арсенал вырастет впервые со времен холодной войны

Глобальный ядерный арсенал увеличится в ближайшие годы впервые со времен холодной войны.

Источник: исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), DW и Reuters

Детали: Вторжение России в Украину усилило напряженность между девятью ядерными державами мира. Это Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея. Все эти государства наращивают или модернизируют свои арсеналы. Уилфред Ван, директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения, назвал этот процесс "очень тревожной тенденцией".

SIPRI заявила, что глобальное количество ядерных боеголовок сократилось до 12705 в январе 2022 года с 13080 в январе 2021 года. Уменьшение объясняется не разоружением, а снятием с вооружения Соединенными Штатами и Россией устаревших систем, которое было запланировано еще несколько лет назад. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось.

Напомним: