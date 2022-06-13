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Канада засудила участь своєї чиновниці у святкуванні Дня Росії

Понеділок, 13 червня 2022, 05:45

Канада засудила присутність своєї чиновниці Ясемін  Хайнбекер  на святкуванні Дня Росії в посольстві РФ.

Джерело: міністр закордонних справ Мелані Джолі, Reuters

Деталі: Джолі зазначила, що "жоден представник Канади не мав бути присутнім на заході, організованому в посольстві Росії, і жоден представник Канади не буде відвідувати такий захід у майбутньому".

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Зазначається, що присутність канадського чиновника   є "неприйнятною". Також на заході були  представники Єгипту, Пакистану та деяких африканських країн.

Ясемін Хайнбекер - заступник начальника протоколу департаменту МЗС Канади.

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