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Канада осудила участие своей чиновницы в праздновании Дня России

Понедельник, 13 июня 2022, 05:45

Канада осудила присутствие своей чиновницы Ясемин Хайнбекер на праздновании Дня России в посольстве РФ.

Источник: министр иностранных дел Мелани Джоли, Reuters

Детали: Джоли отметила, что "ни один представитель Канады не должен присутствовать на мероприятии, организованном в посольстве России, и ни один представитель Канады не будет посещать такое мероприятие в будущем".

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Отмечается, что присутствие канадского чиновника является "неприемлемым". Также на западе были представители Египта, Пакистана и некоторых африканских стран.

Ясемин Хайнбекер – заместитель начальника протокола департамента МИД Канады.

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