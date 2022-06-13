Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада осудила участие своей чиновницы в праздновании Дня России

Понедельник, 13 июня 2022, 05:45

Канада осудила присутствие своей чиновницы Ясемин Хайнбекер на праздновании Дня России в посольстве РФ.

Источник: министр иностранных дел Мелани Джоли, Reuters

Детали: Джоли отметила, что "ни один представитель Канады не должен присутствовать на мероприятии, организованном в посольстве России, и ни один представитель Канады не будет посещать такое мероприятие в будущем".

Отмечается, что присутствие канадского чиновника является "неприемлемым". Также на западе были представители Египта, Пакистана и некоторых африканских стран.

Ясемин Хайнбекер – заместитель начальника протокола департамента МИД Канады.

ВИДЕО ДНЯ
Главное сегодня

Кабмин разрешил получать паспорта за границей

фото, обновлено от 13:46Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой, следовавшее Балтийским морем

Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для "паритета" с Россией

Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев за день до заключения Еврокомиссии о кандидатстве - СМИ

Все новости...
Последние новости
19:13
В парламенте зарегистрировали законопроект о запрете импорта книг из России и Белоруссии
19:09
Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай
18:53
В "Дії" разрешили подавать декларацию плательщика единого налога в 2% и уплачивать его
18:42
Европарламент: Сербия должна пересмотреть отношения с Россией
18:41
Оккупанты пытаются окружить ВСУ в районах 4 населенных пунктов на Донбассе – сводка Генштаба
18:31
В этом году Украина может собрать на 40% урожая меньше, чем в прошлом году
18:16
Кабмин разрешил получать паспорта за границей
18:12
Песни на русском почти исчезли с радио, но двуязычие эфира продолжается – Креминь
18:10
видеоИностранца и украинку будут судить за публичные ласки на пляже в Одессе
17:48
Швеция сделала шаги для удовлетворения требований Турции по НАТО - Столтенберг
Все новости...