Зведення Генштабу: Росіяни витіснили українські війська з центру Сєвєродонецька

Росіяни за підтримки артилерії вели штурм Сєвєродонецька і відтіснили наші підрозділи з центру міста.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Також ворог обстрілював з артилерії наші позиції у районах Лисичанська, Сєвєродонецька, Тошківки.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів наші позиції у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку росіяни зосереджують зусилля на обороні та недопущенні наших військ до кордону. Противник вів штурм у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Дистанційно мінував шляхи висування наших підрозділів у районі Петрівки, 20 км східніше Старого Салтова. Проводив розвідку БпЛА у районі Шестакового.

На Слов’янському напрямку вороги зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

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На Донецькому напрямку ворог зусилля зосереджує на веденні наступу для оточення наших військ у районах Сєверодонецька і Лисичанська, блокуванні шляхів логістичного постачання з Бахмута. Продовжує заходи з поповнення втрат. У напрямку Кремінної та Старобільська перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів, продовжував обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки, 10 км північніше Слов’янська, та Серебрянка, 5 км північно-східніше Сіверська.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурм у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступ у районі Золотого. Закріплюється по рубежу Роти – Миронівка, безуспішно вів штурм у напрямках Доломітне – Кодема, Доломітне – Новолуганське. Проводив розвідку БпЛА у районі Покровського.

На Курахівському напрямку ворог завдав авіаудару штурмовиками по наших позиціях у районі Красногорівки.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював вогневий вплив вздовж лінії зіткнення, аби перешкодити перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону. Основні зусилля - на утриманні захоплених територій. Здійснив інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське. Для уточнення положення наших військ вів розвідку БпЛА у районі Давидового Броду.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".