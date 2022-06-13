Сводка Генштаба: Россияне вытеснили украинские войска из центра Северодонецка

Россияне при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили наши подразделения из центра города.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Также враг обстреливал из артиллерии наши позиции в районах Лисичанска, Северодонецка, Тошковки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов наши позиции в районе Хреновки Черниговской области.

На Харьковском направлении россияне сосредотачивают усилия на обороне и недопущении наших войск к границе. Противник вел штурм в направлении Тернова – Избицкое, имел частичный успех, закрепился на его северной окраине. Дистанционно миновал пути выдвижения наших подразделений в районе Петровки, 20 км восточнее Старого Салтова. Проводил разведку БпЛА в районе Шестакового.

На Славянском направлении враги усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении враг усилия сосредоточивает на ведении наступления для окружения наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска, блокировании путей логистического снабжения с Бахмута. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении Кременной и Старобельска переместил более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

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На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отбили штурм в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступление в районе Золотого. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка, безуспешно вел штурм в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил разведку БпЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудар штурмовиками по нашим позициям в районе Красногоровки.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения, чтобы воспрепятствовать переброске резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет оборону. Основные усилия – на удержании захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. Для уточнения положения наших войск вел разведку БпЛА в районе Давидового Брода.

Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".