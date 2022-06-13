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Росіяни вдарили з "Ураганів" по центру Зеленодольська, є загиблий і поранені

Олена РощінаПонеділок, 13 червня 2022, 07:45

Російська армія вдарила по місту Зеленодольськ і селу Велика Костромка у Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Ураган", одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко станом на 7:20 понеділка 13 червня

Пряма мова: "Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.

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У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. 

У Великій Костромці без постраждалих. Село частково без світла.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами". 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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