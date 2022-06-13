Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили з "Ураганів" по центру Зеленодольська, є загиблий і поранені

Олена РощінаПонеділок, 13 червня 2022, 07:45

Російська армія вдарила по місту Зеленодольськ і селу Велика Костромка у Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню "Ураган", одна людина загинула і п’ятеро отримали поранення. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко станом на 7:20 понеділка 13 червня

Пряма мова: "Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.

У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро - поранені. 

У Великій Костромці без постраждалих. Село частково без світла.

У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами". 

Теми: Дніпропетровська областьвійна
Головне сьогодні

фото, оновлено від 13:46Росіяни вдарили трьома ракетами по Чернігівщині

До Іспанії прибуло перше судно з українською кукурудзою, яке слідувало Балтійським морем

В Україні заборонили ще одну проросійську партію

Подоляк озвучив потреби України у зброї для "паритету" з Росією

Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва за день до висновку Єврокомісії про кандидатство - ЗМІ

Регіони: удар по Бахмуту, вибухи в Миколаєві, на Херсонщині "свято" росіян провалилося

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: загинула жінка
Росіяни обстріляли касетними снарядами село на Дніпропетровщині: загорілися будинки
Окупанти обстріляли Криворізький район: двоє поранених, село без світла та газу
Останні новини
17:32
Опублікували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: що він передбачає
17:27
Труханов хоче перейменувати вулиці Одеси, пов’язані з Росією
17:21
Уряд заборонив експорт мазуту, газу українського видобутку і деяких видів вугілля
17:13
Британія різко збільшила обсяги поставок газу до ЄС
17:07
фото"Зв’язані руки, простріляні коліна": на Київщині виявили нову братську могилу після нашестя росіян
16:57
Інженер Google вважає, що штучний інтелект компанії має ознаки свідомості
16:41
Єврокомісія рекомендуватиме статус кандидата для України і Молдови з умовами – журналіст
16:39
фотоКиївський бізнесмен продавав гумдопомогу: силовики викрили партію на пів мільйона грн
16:32
фотоЗеленський показав фото Маріуполя під окупацією й пообіцяв звільнити, як у 2014 році
16:17
Просто йшли селом: на Чернігівщині росіяни вбили 17-річних братів-близнюків та їхнього друга
Усі новини...