Россияне ударили из "Ураганов" по центру Зеленодольска, есть погибший и раненые

Российская армия ударила по городу Зеленодольск и селу Большая Костромка в Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Ураган", один человек погиб и пятеро получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко по состоянию на 7:20 понедельника 13 июня

Прямая речь: "Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по ​​жилым кварталам Зеленодольской общины.

В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.

В Великой Костромке без пострадавших. Село отчасти без света.

В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами".