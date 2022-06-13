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Через недільні обстріли росіян гектари екосистем повністю вигоріли на Харківщині

Роман ПетренкоПонеділок, 13 червня 2022, 08:39
Через недільні обстріли росіян гектари екосистем повністю вигоріли на Харківщині
фото дснс

Внаслідок російських обстрілів декількох районів Харківської області вигоріло понад 8 га екосистем, повідомили у ДСНС.

Джерело: ДСНС області

Деталі: Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Ізюмському (3) та Богодухівському (1) районах області.

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В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складська будівля, а також вигоріло понад 8 га екосистем.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі міста Балаклія. Там горіли 2 житлових будинки на площі 1000 та 500 кв.м.

О 14:00 12 червня в результаті ворожого обстрілу спалахнув хвойний ліс у Високобірському лісництві Ізюмського району Харківщини. Полум'я охопило площу близько 4 га.

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Теми: Харківська областьобстрілДСНСпожежа
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