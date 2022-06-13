Из-за обстрелов россиян в воскресенье гектары экосистем полностью выгорели на Харьковщине

В результате российских обстрелов нескольких районов Харьковской области выгорело более 8 га экосистем, сообщили в ГСЧС.

Источник: ГСЧС области

Детали: Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области.

В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 8 га экосистем.

Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе Балаклеи. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 кв.

В 14:00 12 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокобирском лесничестве Изюмского района Харьковщины. Пламя охватило площадь около 4 га.