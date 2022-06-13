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Из-за обстрелов россиян в воскресенье гектары экосистем полностью выгорели на Харьковщине

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 08:39
Из-за обстрелов россиян в воскресенье гектары экосистем полностью выгорели на Харьковщине

В результате российских обстрелов нескольких районов Харьковской области выгорело более 8 га экосистем, сообщили в ГСЧС.

Источник: ГСЧС области

Детали: Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области.

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В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 8 га экосистем.

Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе Балаклеи. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 кв.

В 14:00 12 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокобирском лесничестве Изюмского района Харьковщины. Пламя охватило площадь около 4 га.

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Темы: Харьковская областьобстрелГСЧСпожар
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