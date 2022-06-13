Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за обстрелов россиян в воскресенье гектары экосистем полностью выгорели на Харьковщине

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 08:39

В результате российских обстрелов нескольких районов Харьковской области выгорело более 8 га экосистем, сообщили в ГСЧС.

Источник: ГСЧС области

Детали: Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области.

В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 8 га экосистем.

Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе Балаклеи. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 кв.

В 14:00 12 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокобирском лесничестве Изюмского района Харьковщины. Пламя охватило площадь около 4 га.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьобстрелГСЧСпожар
Главное сегодня

Все мосты, ведущие в Северодонецк, разрушены – Гайдай

Кабмин разрешил получать паспорта за границей

фото, обновлено от 13:46Россияне ударили тремя ракетами по Черниговщине

В Испанию прибыло первое судно с украинской кукурузой, следовавшее Балтийским морем

Подоляк озвучил потребности Украины в оружии для "паритета" с Россией

Все новости...
Харьковская область
Россияне разбомбили детский лагерь в Харьковской области
Регионы: Обстрелы Харьковской и Николаевской областей, "День России" в Херсонской области
Вышли "в лоб" 2 танками: защитник рассказал, как в феврале уничтожили большую колонну россиян под Харьковом
Последние новости
21:19
фотоГенштаб показал, как тренируют терробороновцев
21:15
Лукашенко задумался об усилении КГБ, но непонятно как
20:41
Самолеты подсанкционных российских олигархов продолжают летать в небе ЕС – СМИ
20:26
Шольц отказался комментировать визит в Киев
20:25
Более 1700 человек эвакуировались из оккупированных районов Харьковщины – СМИ
20:22
фотоВ ГСЧС показали фотографии-победители детского конкурса рисунков пса Патрона
20:15
Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
20:14
Премьеры Албании, Северной Македонии и Черногории собрались в Киев
20:01
фотоВ Винницкой области произошла авария с участием чешского автобуса: 4 человека погибли
19:54
Заместитель главы ЕК: вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия
Все новости...