Росіяни втратили вже 213 літаків на війні – Генштаб
Понеділок, 13 червня 2022, 09:15
Російські окупаційні війська 12 червня втратили ще один літак, а загальна кількість вже 213.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1432 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од,
- артилерійських систем – 718 (+3) од,
- РСЗВ - 226 (+0) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+1) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 585 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2460 (+5) од,
- спеціальна техніка - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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