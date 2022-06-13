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Россияне потеряли уже 213 самолетов на войне – Генштаб

Роман ПетренкоПонедельник, 13 июня 2022, 09:15

Российские оккупационные войска 12 июня лишились еще одного самолета, а общее количество уже 213.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1432 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 718 (+3) ед,
  • РСЗО - 226 (+0) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+1) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,
  • специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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