Россияне потеряли уже 213 самолетов на войне – Генштаб

Российские оккупационные войска 12 июня лишились еще одного самолета, а общее количество уже 213.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32300 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1432 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8) ед,

артиллерийских систем – 718 (+3) ед,

РСЗО - 226 (+0) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов – 213 (+1) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5) ед,

специальная техника – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.