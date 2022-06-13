Фанат Путіна Земмур епічно провалився на парламентських виборах у Франції

Полеміст Ерік Земмур, відомий радикальними правими та проросійськими поглядами, вибув зі змагань вже у першому турі парламентських виборів на окрузі, в якому балотувався - хоча обрав той, де мав найкращий результат на президентських виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Земмур вирішив балотуватися у 4-му окрузі департаменту Вар на півдні країни - де на президентських виборах отримав 15%, проте у першому турі парламентських виборів не подолав необхідний поріг для того, щоб змагатись у другому турі.

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За нього проголосували 23,19% виборців, що менше за необхідні за 12,5% від кількості зареєстрованих в окрузі для того, щоб бути обраним. Земмура випередили кандидатка від блоку Макрона Серен Моборнь, яка посіла перше місце в окрузі з 28,5%, та кандидат від ідейно близького "Національного об’єднання" з 24,7%.

Інші кандидати від його політсили в округах департаменту Вар опинились на четвертому або п'ятому місці. При цьому, якщо особисто Земмур зумів набрати у своєму окрузі понад 23% голосів тих, хто голосував, то результати інших семи його колег становлять від 7% до трохи більше 10%.

Земмур у першому своєму коментарі ввечері визнав, що результат "не відповідає очікуванням".

Загалом політсила Земмура "Reconquête!" набрала 4,24%. На президентських виборах Земмур, якому на старті кампанії пророкували конкуренцію з Макроном, отримав трохи більше 7%.

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Водночас, попри скромний результат, політсила змогла заручитися держфінансуванням. Фінансування на політичні партії виділяється залежно від кількості отриманих голосів та обраних кандидатів. Кожен голос за кандидата забезпечує близько 1,4 євро щорічно на наступні 5 років.

Як повідомлялося, блок Макрона "Разом" та блок лівих за підсумками першого туру отримали майже однакову кількість голосів, "Разом" випредив лівих лише на долі відсотка.

Зазначимо, вибори відбуваються за мажоритарною системою, тому партійні показники не відображають картини розподілу мандатів.