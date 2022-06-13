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Фанат Путина Земмур провалился на парламентских выборах во Франции

"Европейская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 09:17

Полемист Эрик Земмур, известный радикальными правыми и пророссийскими взглядами, выбыл из соревнований уже в первом туре парламентских выборов в округе, в котором баллотировался - хотя выбрал тот, где получил лучший результат на президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Земмур решил баллотироваться в 4-м округе департамента Вар на юге страны - где на президентских выборах получил 15%, но все равно не преодолел необходимый порог для того, чтобы соревноваться во втором туре парламентских выборов.

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За Эрика Земмура проголосовали 23,19% избирателей, что меньше необходимых 12,5% от количества зарегистрированных в округе для того, чтобы быть избранным. Земмура опередили кандидатка от блока Макрона Серен Моборнь, занявшая первое место в округе с 28,5%, и кандидат от идейно близкого "Национального объединения" с 24,7%.

Другие кандидаты от его политсилы в округах департамента Вар оказались на четвертом или пятом месте. При этом, если лично Земмур сумел набрать в своем округе более 23% голосовавших, то результаты остальных семи его коллег составляют от 7% до чуть более 10%.

Земмур в первом своем комментарии вечером признал, что результат "не отвечает ожиданиям".

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В целом политсила "Reconquête!" получила всего 4,24% голосов. На президентских выборах Земмур, которому на старте кампании пророчили даже конкуренцию с Макроном и выход во второй тур,получил чуть более 7%.

В то же время, несмотря на скромный результат, политсила смогла заручиться госфинансированием. Финансирование на политические партии выделяется в зависимости от количества полученных и избранных кандидатов. Каждый голос за кандидата обеспечивает около 1,4 евро ежегодно на следующие 5 лет.

Как сообщалось, блок Макрона "Вместе" и блок левых по итогам первого тура получили почти одинаковое количество голосов, "Вместе" определил левых только на долю процента.

Отметим, выборы проходят по мажоритарной системе, поэтому партийные показатели не отражают картины распределения мандатов.

Темы: ПутинФранциявиборы
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