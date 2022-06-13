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З території РФ вкотре обстріляли Сумщину

Роман ПетренкоПонеділок, 13 червня 2022, 09:47
З території РФ вкотре обстріляли Сумщину

Вранці 13 червня російські війська з території своєї країни обстріляли Сумську область.

Джерело: глава Сумської ОДА Дмитро ЖивицькийДПСУ

Пряма мова Живицького: "Загалом ніч пройшла тихо, але на ранок ворог знову почав свої підступні обстріли.

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Есманська громада: майже о 6 ранку 3 приходи з міномету. Після 7 ранку - ще близько 30 вибухів.

Вогонь був з території Росії".

Деталі: Зазначається, що за попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає.

ВІДЕО ДНЯ

Прикордонники повідомили, що після 7 ранку з боку російського села Поповка ворог обстріляв з важкокаліберного озброєння Сумщину.

 

Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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