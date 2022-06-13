С территории РФ в очередной раз обстреляли Сумщину
Понедельник, 13 июня 2022, 09:47
Утром 13 июня российские войска на территории своей страны обстреляли Сумскую область.
Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ГПСУ
Прямая речь Живицкого: "В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы.
Эсманская громада: почти в 6 утра 3 прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов.
Огонь был на территории России".
Детали: Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Пограничники сообщили, что после 7 утра со стороны российской деревни Поповка враг обстрелял из тяжелокалиберного вооружения Сумщину.
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