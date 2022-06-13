С территории РФ в очередной раз обстреляли Сумщину

Утром 13 июня российские войска на территории своей страны обстреляли Сумскую область.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ГПСУ

Прямая речь Живицкого: "В целом ночь прошла тихо, но к утру враг снова начал свои коварные обстрелы.

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Эсманская громада: почти в 6 утра 3 прихода из миномета. После 7 утра – еще около 30 взрывов.

Огонь был на территории России".

Детали: Отмечается, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

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Пограничники сообщили, что после 7 утра со стороны российской деревни Поповка враг обстрелял из тяжелокалиберного вооружения Сумщину.