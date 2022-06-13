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Прокурори дізналися про травмованого в Маріуполі хлопчика і 17 поранених на Харківщині дітей

Олена РощінаПонеділок, 13 червня 2022, 10:05

Станом на ранок 13 червня щонайменше 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: 288 дітей загинули та 527 дітей поранено.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на інформацію ювенальних прокурорів 

Деталі: 12 червня внаслідок артилерійського обстрілу міста Лисичанськ Луганської області військовими РФ загинув 6-річний хлопчик.

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11 червня через обстріл м. Чортків Тернопільської області отримала поранення 12-річна дівчинка.

Крім того, в ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 20 березня внаслідок обстрілу міста Маріуполь Донецької області зазнав травмувань 8-річний хлопчик.

Також стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 17 дітей на Харківщині. 

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Зокрема, 20 травня під час обстрілу с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області було поранено 13-річну дівчинку. 

14 травня при обстрілі с. Леб’яже Чугуївського району Харківської області поранено двох дітей 7 та 15 років.

Внаслідок обстрілу с. Червона Поляна Ізюмського району Харківської області з пораненнями доставлено в лікувальний заклад 11-річного хлопчика.

За час повномасштабної війни найбільше дітей постраждали у таких областях: Донецькій – 218, Харківській – 166, Київській – 116, Чернігівській –68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

Усі цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через сайт warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

 

Теми: дітивійнаМаріупольХарківська область
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