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Прокуроры узнали о травмированном в Мариуполе мальчике и 17 раненых на Харьковщине детях

Елена РощинаПонедельник, 13 июня 2022, 10:05

По состоянию на утро 13 июня по меньшей мере 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации: 288 детей погибли и 527 детей ранены.

Источник: Офис генерального прокурора со ссылкой на информацию ювенальных прокуроров

Детали: 12 июня в результате артиллерийских обстрелов города Лисичанск Луганской области военными РФ погиб 6-летний мальчик.

11 июня из-за обстрела г. Чертков Тернопольской области получила ранение 12-летняя девочка.

Кроме того, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела города Мариуполь Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик.

Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области.

В частности, 20 мая при обстреле с. Великие Хутора Купянского района Харьковской области была ранена 13-летняя девочка.

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14 мая при обстреле с. Лебяже Чугуевского района Харьковской области ранены двое детей 7 и 15 лет. 

В результате обстрела с. Красная Поляна Изюмского района Харьковской области с ранениями доставлен ​​в лечебное учреждение 11-летний мальчик.

За время полномасштабной войны больше всего детей пострадали в таких областях: Донецкой – 218, Харьковской – 166, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Все цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через сайт warcrimes.gov.ua и по телефонам: +380961004438, +380683235856.

 

Темы: детивойнаМариупольХарьковская область
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