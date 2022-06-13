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Повітряні сили покарали російський винищувач Су-34 за зухвалість

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 червня 2022, 10:12

У неділю зенітно-ракетні війська Повітряних сил України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова: "12 червня близько десятої ранку в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс. Пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

"Нех@й щаст@ть!"– відповіли зенітники і збили зухвалу "сушку", привітавши таким чином окупантів із "Днем росії"!"

Деталі: За словами Ігната, ворожий літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижити пілотам - інформація уточнюється.

Крім того 12 червня зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Ударна авіація Повітряних сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ. Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.

Теми: війна
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