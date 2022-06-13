Шольц, Макрон і Драгі приїдуть до Києва за день до висновку Єврокомісії про кандидатство - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня.

Про це пише італійське видання La Stampa, повідомляє "Європейська правда".

Видання відзначає, що лідери приїдуть разом, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн президенту України Володимиру Зеленському.

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Візит відбудеться за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Цей висновок стане основою для ухвалення політичного рішення на саміті лідерів ЄС 23-24 червня.

У неділю німецьке видання Bild повідомило, що Шольц хоче приїхати до Києва разом із лідерами Франції та Італії, проте дата не називалася.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела переговори у Києві з президентом Володимиром Зеленським і заявила, що вони дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України